2019-08-20T04:42:48+03:00
Общество

В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны

Когда предупреждения не помогают, власти переходят к радикальным мерам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Фото: пресс-служба Свердловского районаВ Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Фото: пресс-служба Свердловского района
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В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Когда предупреждения не помогают, администрация Свердловского района переходит к радикальным мерам. Так, 14 августа был демонтирован павильон «Кредо» в переулке Медицинском. Договор об аренде с владельцем расторгли, когда павильон попал в границы улично-дорожной сети. Но вместо того, чтобы демонтировать временное сооружение, хозяин начал активную торговлю алкоголем и после зафиксированного полицией факта продажи павильон был демонтирован, - рассказали в пресс-службе района.

В пятницу 16 августа начался демонтаж павильона на улице Ключевской, недалеко от школы. Полиция не раз фиксировала там незаконную продажу алкоголя, после чего с предпринимателем расторгли договор. Но даже после этого торговая точка продолжала работать. Тогда ее решили снести.

- Наша задача – бороться с недобросовестными предпринимателями, от действий которых страдают не только жители района, но и предприниматели, которые платят налоги, следят за порядком у своих торговых точек и соблюдают все требования законодательства. Также мы продолжаем работу с управляющими компаниями, чтобы и они активно демонтировали павильоны, торгующие алкоголем на придомовых территориях, куда администрация доступа не имеет, - отметил руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.

Сообщить о павильоне, незаконно торгующим алкоголем и нарушающем правила благоустройства, жители района могут в администрацию Свердловского района по телефону: 261-17-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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