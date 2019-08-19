2019-08-19T06:43:09+03:00
Общество

Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествие

… из-за ремонта в городе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествиеКарнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествиеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Большая ремонтная кампания в Минусинске стала причиной отмены традиционного карнавального шествия в День минусинского помидора. Его, к слову, отметят 24 августа. Но без праздничного шествия. Ремонт идет в сквере у часовни, на площади перед музеем Мартьянова, в парке рядом с администрацией и в исторической части Ленина.

Но это не значит, что помидоры-гиганты вообще не будут соревноваться в своих габаритах. Известно, что главную сцену установят на перекрестке Абаканской и Тимирязева – здесь и пройдет праздник. Заявки на участие подали 50 помидорных плантаторов.

«Главная идея праздника – «Минусинск – моя семья!». Чествование людей труда, династий минусинских тружеников, увлеченных садоводов и огородников, - говорят в администрации Минусинска.

Напомним, что День помидора в Минусинске – культовый праздник. Его проводят с 2004 года. Вырастившему самый большой помидор вручают автомобиль. Добавим, что рекорд за всю историю праздника составил 2 килограмма 146 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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