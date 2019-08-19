Плитка обрушилась, на полу - вода. В Красноярске ливнем затопило торговый проспект «Мега»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-08-19T04:40:03+03:00

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Даже небольшой ливень – большое испытание для Красноярска. Дороги в ряде районов моментально заливает, приходится добираться практически вплавь и водителям, и пешеходам. Но это не все. Оказывается, и здания не слишком-то крепки. Например, торговый проспект «Мега», расположенный на правобережье (район КрасТЭЦ), накануне затопило. Да так, что возмущенным покупателям пришлось спасаться от воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726736" frameborder="0"></iframe> Потоп в Меге.Видео: соцсети

Как рассказали очевидцы в соцсетях, пол в холле, на первом этаже, был залит водой сантиметров на 20.

- В отделе fun Day плитка с потолка упала и вода полилась, - рассказали посетители комплекса.

- Там ужас какой-то происходил, за 5 минут закапало с крыш, воды было по колено, - делятся эмоциями красноярцы, которые стали свидетелями потопа.

Многие задаются вопросом, можно ли использовать здание, если от ливня оно насквозь промокает?

ИСТОЧНИК KP.RU