Плитка обрушилась, на полу - вода. В Красноярске ливнем затопило торговый проспект «Мега»
Даже небольшой ливень – большое испытание для Красноярска. Дороги в ряде районов моментально заливает, приходится добираться практически вплавь и водителям, и пешеходам. Но это не все. Оказывается, и здания не слишком-то крепки. Например, торговый проспект «Мега», расположенный на правобережье (район КрасТЭЦ), накануне затопило. Да так, что возмущенным покупателям пришлось спасаться от воды.
Потоп в Меге.Видео: соцсети
Как рассказали очевидцы в соцсетях, пол в холле, на первом этаже, был залит водой сантиметров на 20.
- В отделе fun Day плитка с потолка упала и вода полилась, - рассказали посетители комплекса.
- Там ужас какой-то происходил, за 5 минут закапало с крыш, воды было по колено, - делятся эмоциями красноярцы, которые стали свидетелями потопа.
Многие задаются вопросом, можно ли использовать здание, если от ливня оно насквозь промокает?
ИСТОЧНИК KP.RU