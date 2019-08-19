2019-08-19T04:40:03+03:00
Происшествия

Плитка обрушилась, на полу - вода. В Красноярске ливнем затопило торговый проспект «Мега»

Здание протекло насквозь [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Даже небольшой ливень – большое испытание для Красноярска. Дороги в ряде районов моментально заливает, приходится добираться практически вплавь и водителям, и пешеходам. Но это не все. Оказывается, и здания не слишком-то крепки. Например, торговый проспект «Мега», расположенный на правобережье (район КрасТЭЦ), накануне затопило. Да так, что возмущенным покупателям пришлось спасаться от воды.

Потоп в Меге.Видео: соцсети

Как рассказали очевидцы в соцсетях, пол в холле, на первом этаже, был залит водой сантиметров на 20.

- В отделе fun Day плитка с потолка упала и вода полилась, - рассказали посетители комплекса.

- Там ужас какой-то происходил, за 5 минут закапало с крыш, воды было по колено, - делятся эмоциями красноярцы, которые стали свидетелями потопа.

Многие задаются вопросом, можно ли использовать здание, если от ливня оно насквозь промокает?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярская модель отправилась в Сеул бороться за титул «Мировая королева красоты»
В Норильске пьяный мотоциклист-бесправник сбил двух маленьких детей
В Красноярском крае за сутки спасатели достали из воды двух утонувших и эвакуировали со «Столбов» двух туристов
На севере Красноярского края у браконьера изъяли краснокнижных осетров
Минобороны полным ходом восстанавливает пострадавшее от взрывов снарядов жилье в Каменке
В Красноярске оштрафовали продавца сомнительного питания для спортсменов
В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка
В Красноярском крае резко сократилась площадь лесных пожаров – до 255 тысяч гектаров
В Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулся
В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой
В Красноярске прошло экстренное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних
«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана
В Красноярске поймали полицейского, за деньги передававшего сведения об умерших ритуальщикам
Красноярцы обнаружили десятки погибших рыб в Каче
И куры, и сено. Владельцы устроили курятник на первом этаже многоквартирника
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» похвастали, как весело проводили жаркие дни в деревне
Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мира
Полиция уничтожила 3 гектара дикой конопли под Красноярском
Красноярск снова накрыло едкой дымкой и запахом гари от лесных пожаров