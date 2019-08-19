2019-08-19T04:13:25+03:00
Общество

Красноярская модель отправилась в Сеул бороться за титул «Мировая королева красоты»

23-летняя Кристина Шенкнехт представляет на конкурсе всю Сибирь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: личная страница Кристины Шенкнехт в ИнстаграмФото: личная страница Кристины Шенкнехт в Инстаграм
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Модель из Красноярска, 23-летняя Кристина Шенкнехт, представит на конкурсе красоты в Сеуле всю Сибирь. Девушка отправилась в Южную Корею, чтобы побороться за титул «Мировая королева красоты». Сейчас Кристина уже в Сеуле и выложила на своей страничке в Инстаграм первые снимки с конкурса.

- Знаете сколько всего интересного происходит в моей жизни? Вы даже представить себе не можете! Я путешествую, узнаю мир, нахожу новых и интересных людей, занимаюсь саморазвитием, - рассказывает девушка о своей интересной жизни.

Известно, что Кристина опытная модель. В копилке конкурсов красоты у нее уже имеется участие в престижных международных соревнованиях красавиц - «Мисс Туризм мира» и «Посланница Красоты». Пока о соперницах красноярской красавицы ничего не известно. Остается

ИСТОЧНИК KP.RU

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