2019-08-18T14:17:51+03:00
Происшествия

В Красноярском крае за сутки спасатели достали из воды двух утонувших и эвакуировали со «Столбов» двух туристов

Поиски мужчины, сплавлявшегося на лодке по водохранилищу, продолжаются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за сутки спасатели достали из воды двух утонувших и эвакуировали со «Столбов» двух туристовВ Красноярском крае за сутки спасатели достали из воды двух утонувших и эвакуировали со «Столбов» двух туристовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае за сутки спасатели достали из воды двух утонувших. Подробности – у КГКУ «Спасатель». Первого погибшего нашли в карьере, расположенном возле поселка Дубинино в Шарыповском районе. Водолазы обследовали около 200 квадратных метров дна, тело найдено и передано полиции. Второго мужчину достали на Красноярском водохранилище недалеко от базы отдыха «Берендей».

Непростым выдался минувший день и для красноярских спасателей на посту, который находится на территории «Столбов». Два туриста, мужчина и женщина, травмировали ноги. Обоих доставили до выхода из заповедника на улицу Свердловскую, где и передали специалистам «Скорой помощи».

И еще одно происшествие – на юге края. Минусинские спасатели продолжают поиски мужчины, который пропал без вести 12 августа. Он сплавлялся на лодке по Енисею от Братского моста до Абаканского речного порта. За сутки водолазы трижды опускались под воду, обследовали 600 квадратных метров дна, пока безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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