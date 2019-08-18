На севере Красноярского края у браконьера изъяли краснокнижных осетров

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-18T13:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На севере Красноярского края полиция задержала 39-летнего мужчину, который подозревается в браконьерстве. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, житель Таймыра незаконно выловил сибирских осетров, которые внесены в Красную книгу и запрещены к вылову, как особо ценные биологические ресурсы.

Подозреваемый хранил у себя дома пять тушек осетра, когда к нему домой заявились сотрудники полиции. Специалисты подсчитали ущерб, нанесенный природе – более 800 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU