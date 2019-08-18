СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-18T09:09:19+03:00

В Красноярском крае резко сократилась площадь лесных пожаров – до 255 тысяч гектаров. Фото: Лесопожарный центр

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В Красноярском крае резко сократилась площадь лесных пожаров. По данным краевого Лесопожарного центра на полдень 18 июля:

- зарегистрировано пожаров – 41 (255 412,8 га)

- в том числе в зоне контроля – 30 (254 887 га)

- действует пожаров – 40 (250 609,8 га)

- в том числе в зоне контроля – 9 (250 084 га)

- из них локализовано – 6 (255,8 га)

- ликвидировано пожаров – 1 (4 803 га)

- обнаружено новых – 0.

Как сообщили в минлесхозе края, наибольшее число пожаров удалось потушить 15-16 августа в Богучанском районе и Эвенкии – на общей площади более 622,5 тысяч гектаров. Способствовали тому начавшиеся осадки, а также авиация и большое количество пожарных – в лесах работают 400 человек.

Добавим, что в крае по-прежнему действует противопожарный режим. Населению запрещено разводить костры в лесах. За нарушение на виновных налагаются штрафы, при большом ущербе - уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU