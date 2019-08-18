СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-18T08:00:37+03:00

В Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулся

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В селе Атаманово (Сухобузимский район) пропал рыбак – Рудаков Николай Михайлович. Ему 64 года. В минувшую пятницу около 18 часов он отправился на Енисей с удочкой, а домой не вернулся. Родные пытались найти его, но безрезультатно. Теперь поисками занимается полиция, подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они распространили ориентировку на случай, если кто-то видел этого человека и может указать его местонахождение.

Приметы Николая Рудакова: рост 175 см, на вид 65 лет, глаза зеленые, волосы светло-русые с сединой, брови рыжие. Из особых примет: один из мизинцев на руке кривой, на пальце руки имеется татуировка в виде буквы «к», на руке шрам длиной 25-30 см, на затылке большая папиллома, зубы практически отсутствуют.

Был одет в желтую рубаху в коричневую полоску без рукавов, черное трико, панаму цвета хаки. При себе имел черную спортивную сумку, сигареты «Прима» и мундштук.

Всех, кто знает местонахождение пропавшего, просьба позвонить по телефонам:

- 8 (391-99) 3-10-02 – полиция Сухобузимо

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU