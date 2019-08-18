2019-08-18T08:00:37+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулся

Волонтеры и полиция объявили поиск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулсяВ Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулся
Изменить размер текста:

В селе Атаманово (Сухобузимский район) пропал рыбак – Рудаков Николай Михайлович. Ему 64 года. В минувшую пятницу около 18 часов он отправился на Енисей с удочкой, а домой не вернулся. Родные пытались найти его, но безрезультатно. Теперь поисками занимается полиция, подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они распространили ориентировку на случай, если кто-то видел этого человека и может указать его местонахождение.

Приметы Николая Рудакова: рост 175 см, на вид 65 лет, глаза зеленые, волосы светло-русые с сединой, брови рыжие. Из особых примет: один из мизинцев на руке кривой, на пальце руки имеется татуировка в виде буквы «к», на руке шрам длиной 25-30 см, на затылке большая папиллома, зубы практически отсутствуют.

Был одет в желтую рубаху в коричневую полоску без рукавов, черное трико, панаму цвета хаки. При себе имел черную спортивную сумку, сигареты «Прима» и мундштук.

Всех, кто знает местонахождение пропавшего, просьба позвонить по телефонам:

- 8 (391-99) 3-10-02 – полиция Сухобузимо

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка
В Красноярском крае резко сократилась площадь лесных пожаров – до 255 тысяч гектаров
В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой
В Красноярске прошло экстренное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних
«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана
В Красноярске поймали полицейского, за деньги передававшего сведения об умерших ритуальщикам
Красноярцы обнаружили десятки погибших рыб в Каче
И куры, и сено. Владельцы устроили курятник на первом этаже многоквартирника
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» похвастали, как весело проводили жаркие дни в деревне
Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мира
Полиция уничтожила 3 гектара дикой конопли под Красноярском
Красноярск снова накрыло едкой дымкой и запахом гари от лесных пожаров