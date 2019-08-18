2019-08-18T07:13:59+03:00
Происшествия

В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой

В социальных сетях недоумевают: а где же госавтоинспекторы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой. Фото: ЧП-КрасноярскВ Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой. Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой. Поясним: авария произошла на проспекте Металлургов недалеко от перекрестка с улицей Тельмана сегодня утром, 18 августа, сообщает «ЧП-Красноярск». Автобус «ПАЗ» 20-го маршрута направлялся к центру города, когда в него врезался темно-синий «Форд».

Как именно это произошло, будут выяснять госавтоинспекторы. Очевидцы говорят: иномарка догнала автобус сзади, повредила корпус и двери. Легковушку от удара развернуло, она лишилась заднего колеса, которое осталось на дороге. К счастью, пассажиров в автобусе было мало, никто не пострадал.

Подписчики паблика обсуждают работу дорожной полиции: все лето ГИБДД города проводит по выходным рейды, устанавливая нетрезвых водителей. Однако, пишут красноярцы, цитируем, «гаишников 80% посокращали, а сил тех, кто остался едва хватает, вот народ и страх потерял».

ИСТОЧНИК KP.RU

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