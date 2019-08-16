2019-08-16T12:19:22+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей

Таковы итоги первых семи месяцев 2019 года
Анна СИМОВА
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Деньги дольщиков сейчас хранятся на специальных счетах и передаются застройщикам только после сдачи дома.Деньги дольщиков сейчас хранятся на специальных счетах и передаются застройщикам только после сдачи дома.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ВТБ по итогам первых семи месяцев года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц.

Средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. В регионах – 2,2 млн рублей. Средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в регионах – 2,1 млн рублей.

«Несмотря на то, что счета эскроу – новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки. Клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся», — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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