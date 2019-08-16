Новым тренером ФК «Енисей» стал Юрий Газзаев

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-16T09:10:57+03:00

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В середине июня главным тренером ФК был назначен наставник молодежной команды Александр Алексеев, он сменил Дмитрия Аленичева, его работа привела лишь к скандалам и провалу «Енисея»: наша команда стала последней в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Юрию Газзаеву 58 лет, в прошлом футболист, с 1997 года работает тренером, последнее место работы – ФК «Спартак» (Владикавказ), откуда он ушел по собственному желанию, некоторое время был тренером-консультантом «Енисея». Родственник Валерия Газзаева, оба родились в Северной Осетии, сделали спортивную карьеру.

Болельщики уже обсуждают назначение в соцсетях, вот, например, такой комментарий: «Газзуй наверх, «Енисей». Естественно, болельщики ждут результат, для них это главный критерий эффективности работы тренера и команды.

Также сообщается, что все тренеры, которые работали с командой до Газзаева, останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU