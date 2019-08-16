2019-08-16T08:40:40+03:00
Общество

Население Красноярского края продолжает уменьшаться: на почти три тысячи за полгода

А это тревожный показатель
Татьяна РЯБИНИНА
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Источник: КрасноярскстатИсточник: Красноярскстат
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Можно много говорить об экономическом росте и повышении уровня жизни населения. Но само население на все происходящее реагирует весьма объективными ответами: снижением рождаемости.

Красноярские статистики обнародовали показатели естественного движения населения региона за первое полугодие 2019 года и сравнили их с тем же периодом 2018 года.

Оказалось, рождаемость сократилась на 9 % — с 16 510 человек до 15 045 человек.

И хотя смертность в регионе сократилась, на 2 %, общий результат не радует. Естественная убыль населения составила 2 904 человека, в крае смертность все еще превышает рождаемость, а должно быть наоборот. Рост населения – первый признак реального благополучия региона.

Еще одна грустная цифра: количество браков в Красноярском крае уменьшилось на 13%. За полгода в 2018 году официально зарегистрировано 8569 семей, в 2019 — 7465.

Радует только то, что и разводов стало меньше. Кстати, точно такая же тенденция и в соседних регионах, в Хакасии и Тыве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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