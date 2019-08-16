Выходные будут теплыми, но дождливыми
В пятницу, 16 августа, днем ожидается +25°C, будет облачно, безветренно, возможен дождь – и такая погода будет и в выходные. Ночные температуры тоже стабильны – 12-13 градусов. Таков прогноз синоптиков красноярского Гидрометцентра.
Вероятность осадков в субботу 56%, в воскресенье – 74%.
По предварительным прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет так же тепло, +20+23 градуса днем, с ежедневными дождями.Самым дождливым днем следующей недели станет пятница, 23 августа. Вот несколько цифр для сравнения: если в ближайшие дни ожидается от 0,1 до 3,3 мм осадков в сутки, то в пятницу синоптики предполагают выпадение 15,4 мм осадков!
Начиная со второй половины августа, красноярцы особенно трепетно следят за прогнозом погоды, надеясь, что лето еще продлится и осенняя слякоть наступит как можно позже.
ИСТОЧНИК KP.RU