В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-16T07:51:19+03:00

За каждое дерево пришлось бороться с застройщиком! Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Работники прокуратуры проверили проект застройщика ООО «Альфа» в 3-емI микрорайоне жилого района «Солнечный» и выяснили, что здесь должно быть высажено 48 деревьев и 821 кустарник.

Однако при подсчете зеленых насаждений на месте выяснилось, что не хватает 9 деревьев и 89 кустарников. А это уже отклонение от проекта и экономия строительной компании на жителях.

В июле этого года прокуратура потребовала сделать все по проекту и ООО «Альфа» приобрело и высадило девять деревьев и девяносто кустарников.

Напомним, жители 3-егоI микрорайона «Солнечного» - люди очень активные, поскольку вынуждены бороться за свои права всеми доступными средствами. В 2018 году они устроили серию пикетов, требуя прекратить плотную застройку и вместо еще одного дома построить школу.

В 2019 году жительница микрорайона дозвонилась на прямую линию Владимира Путина с жалобой на эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU