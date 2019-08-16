В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники
Работники прокуратуры проверили проект застройщика ООО «Альфа» в 3-емI микрорайоне жилого района «Солнечный» и выяснили, что здесь должно быть высажено 48 деревьев и 821 кустарник.
Однако при подсчете зеленых насаждений на месте выяснилось, что не хватает 9 деревьев и 89 кустарников. А это уже отклонение от проекта и экономия строительной компании на жителях.
В июле этого года прокуратура потребовала сделать все по проекту и ООО «Альфа» приобрело и высадило девять деревьев и девяносто кустарников.
Напомним, жители 3-егоI микрорайона «Солнечного» - люди очень активные, поскольку вынуждены бороться за свои права всеми доступными средствами. В 2018 году они устроили серию пикетов, требуя прекратить плотную застройку и вместо еще одного дома построить школу.
В 2019 году жительница микрорайона дозвонилась на прямую линию Владимира Путина с жалобой на эту проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU