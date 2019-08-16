2019-08-16T07:51:19+03:00
Общество

В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники

Зеленые насаждения пересчитали и обнаружили «недостачу»
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
За каждое дерево пришлось бороться с застройщиком!За каждое дерево пришлось бороться с застройщиком!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Работники прокуратуры проверили проект застройщика ООО «Альфа» в 3-емI микрорайоне жилого района «Солнечный» и выяснили, что здесь должно быть высажено 48 деревьев и 821 кустарник.

Однако при подсчете зеленых насаждений на месте выяснилось, что не хватает 9 деревьев и 89 кустарников. А это уже отклонение от проекта и экономия строительной компании на жителях.

В июле этого года прокуратура потребовала сделать все по проекту и ООО «Альфа» приобрело и высадило девять деревьев и девяносто кустарников.

Напомним, жители 3-егоI микрорайона «Солнечного» - люди очень активные, поскольку вынуждены бороться за свои права всеми доступными средствами. В 2018 году они устроили серию пикетов, требуя прекратить плотную застройку и вместо еще одного дома построить школу.

В 2019 году жительница микрорайона дозвонилась на прямую линию Владимира Путина с жалобой на эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Население Красноярского края продолжает уменьшаться: на почти три тысячи за полгода
В центре Красноярска нашли труп с пакетом на голове
Выходные будут теплыми, но дождливыми
Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины
Медведей в Красноярском крае стало больше в три раза
Школа в Красноярске выпустила эксклюзивные дневники для своих учеников со страницей счастья
Красноярский фонтан заработал по песню Виктора Цоя «Кукушка»
Министр спорта Красноярского края уходит в отставку и уезжает в Москву
Редкий кадр второклассницы из Красноярского края: бурундука лечат рыжие муравьи
«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир
Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia
На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек