Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-16T07:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайский Чанчунь – город-побратим Красноярска, и дружба между городами возможна и на базе общих экономических интересов. Заместитель руководителя департамента главы города Вадим Фалалеев встретился с делегацией из города Чанчуня (КНР), и вот что предлагают гости из Поднебесной.

В сфере сельского хозяйства уже есть реализованный проект на территории Минусинского района, где создано 200 рабочих мест, а в планах - строительство завода по производству сухого молока и выращивания лекарственных растений для знаменитой на весь мир китайской народной медицины, в которой только для одного лекарственного препарата используется более 350 видов растений.

Также китайские гости предлагают открыть в Красноярске центр китайской медицины. Причем, врачи будут работать вахтовым методом, по 1-2 месяца. Такой центр может быть интересен не только жителям города, но и всего края и даже соседних регионов.

Также есть идея прямого авиарейса Чанчунь – Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU