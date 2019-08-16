2019-08-16T07:29:34+03:00
Экономика

Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины

Врачи планирую работать вахтовым методом
Татьяна РЯБИНИНА
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Китайская медицина станет дополнением традиционной медицины.Китайская медицина станет дополнением традиционной медицины.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Китайский Чанчунь – город-побратим Красноярска, и дружба между городами возможна и на базе общих экономических интересов. Заместитель руководителя департамента главы города Вадим Фалалеев встретился с делегацией из города Чанчуня (КНР), и вот что предлагают гости из Поднебесной.

В сфере сельского хозяйства уже есть реализованный проект на территории Минусинского района, где создано 200 рабочих мест, а в планах - строительство завода по производству сухого молока и выращивания лекарственных растений для знаменитой на весь мир китайской народной медицины, в которой только для одного лекарственного препарата используется более 350 видов растений.

Также китайские гости предлагают открыть в Красноярске центр китайской медицины. Причем, врачи будут работать вахтовым методом, по 1-2 месяца. Такой центр может быть интересен не только жителям города, но и всего края и даже соседних регионов.

Также есть идея прямого авиарейса Чанчунь – Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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