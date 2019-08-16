2019-08-16T07:13:40+03:00
Общество

Школа в Красноярске выпустила эксклюзивные дневники для своих учеников со страницей счастья

Чем они отличаются от обычных?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото официального сайта администрации Красноярска.Фото официального сайта администрации Красноярска.
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Вторая половина августа традиционно считается временем подготовки к школе. Но у родителей учеников школы №45 одной заботой меньше: вместе со своими чадами им не надо выбирать дневники, поскольку в этой школы выпустили партию эксклюзивных дневников с необычными страницами.

Стандартные страницы с расписанием уроков и итогами четвертей и года здесь, конечно, тоже есть.

В дополнение к этому - расписание звонков, классных часов, продолжительность перемен, график каникул, линеек, перекличек, праздников, конкурсов и олимпиад. Здесь отразили и то, что каждая неделя в школе тематическая, и это отмечено в дневнике: недели экологии, толерантности, науки, семьи, счастья.

Родители могут найти здесь расписание родительских собраний, информацию о директоре и учителях, их личные телефоны.

А еще есть график соблюдения полезных привычек и «страница счастья», на котором ребенок ставит оценки тому, что его окружает в школе.

В школе учится около полутора тысяч детей, но дневников заказали меньше, всего тысячу, полагая, что они понравятся не всем. Но они понравились, причем, первыми проявили интерес старшеклассники. Дневники разобрали за неделю, хотя стоят они недешево – почти 300 рублей. В школе говорят, что это себестоимость дневника, поскольку делали эксклюзивный дизайн. Пришлось заказывать дополнительную партию, чтобы хватило всем без исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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