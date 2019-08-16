2019-08-16T05:42:33+03:00
Звезды

Красноярский фонтан заработал по песню Виктора Цоя «Кукушка»

Так отметили день памяти певца [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:

Красноярский фонтан заработал по песню Виктора Цоя «Кукушка».

Изменить размер текста:

Виктор Цой погиб а автокатастрофе 15 августа 1990 года, 29 лет назад, и с тех пор в этот день поклонники собираются на фестивали и концерты в память о нем. Такой фестиваль уже много лет проходит в Центральном парке Красноярска, вход на него свободный. В этот день, 15 августа, музыкальные группы Красноярска исполняют только песни Цоя.

Но в этом году решили сделать еще один сюрприз для горожан: на Театральной площади шоу фонтанов запустили под песню Виктора Цоя «Кукушка». Это одна из самых известных его песен, она звучит и в современных фильмах, и в исполнении известных российских певцов. Видео шоу фонтанов уже разлетелось по соцсетям.

Пожалуй, только два российских музыканта выдержали столь долгую проверку временем: Владимир Высоцкий и Виктор Цой. Их нет с нами уже 40 и почти 30 лет, но по всей стране в день их рождения и смерти проходят концерты и фестивали, их песни слушают и исполняют люди всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Население Красноярского края продолжает уменьшаться: на почти три тысячи за полгода
В центре Красноярска нашли труп с пакетом на голове
Выходные будут теплыми, но дождливыми
В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники
Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины
Медведей в Красноярском крае стало больше в три раза
Школа в Красноярске выпустила эксклюзивные дневники для своих учеников со страницей счастья
Министр спорта Красноярского края уходит в отставку и уезжает в Москву
Редкий кадр второклассницы из Красноярского края: бурундука лечат рыжие муравьи
«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир
Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia
На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек