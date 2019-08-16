Красноярский фонтан заработал по песню Виктора Цоя «Кукушка».

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-16T05:42:33+03:00

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Виктор Цой погиб а автокатастрофе 15 августа 1990 года, 29 лет назад, и с тех пор в этот день поклонники собираются на фестивали и концерты в память о нем. Такой фестиваль уже много лет проходит в Центральном парке Красноярска, вход на него свободный. В этот день, 15 августа, музыкальные группы Красноярска исполняют только песни Цоя.

Но в этом году решили сделать еще один сюрприз для горожан: на Театральной площади шоу фонтанов запустили под песню Виктора Цоя «Кукушка». Это одна из самых известных его песен, она звучит и в современных фильмах, и в исполнении известных российских певцов. Видео шоу фонтанов уже разлетелось по соцсетям.

Пожалуй, только два российских музыканта выдержали столь долгую проверку временем: Владимир Высоцкий и Виктор Цой. Их нет с нами уже 40 и почти 30 лет, но по всей стране в день их рождения и смерти проходят концерты и фестивали, их песни слушают и исполняют люди всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU