2019-08-16T04:26:13+03:00
Спорт

Министр спорта Красноярского края уходит в отставку и уезжает в Москву

Кто через неделю займет его место?
Татьяна РЯБИНИНА
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Сергей Алексеев покидает свой пост после семи лет работы.Сергей Алексеев покидает свой пост после семи лет работы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Распоряжение губернатора уже подписано, министр спорта Сергей Алексеев уйдет в отставку через неделю с формулировкой «по собственному желанию».

Чиновник подтвердил эту информацию в эфире краевого телеканала и сообщил, что ему поступило предложение из министерства спорта России, он уезжает в Москву, и на новом месте надеется быть полезным для Красноярского края.

Последний рабочий день Алексеева 23 августа, с 24 августа временные полномочия по руководству министерством переданы первому замминистра Светлане Ходюш.

Кто станет новым министром спорта, официально пока не сообщается, но, по слухам. Это кресло может занять Максим Уразов, руководитель дирекции Универсиады – 2019.

Напомним, Сергей Алексеев работал учителем физкультуры, был тренером по легкой атлетике, руководил школой №150. Пост министра спорта занимает с 2012 года, он работал при трех губернаторах, Льве Кузнецове, Викторе Толоконском, Александре Уссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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