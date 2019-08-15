2019-08-15T15:17:47+03:00
Общество

Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia

Полина Оганичева сотрудничает с ведущими модельными агентствами мира
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полина Оганичева Фото: Инстаграм моделиПолина Оганичева Фото: Инстаграм модели
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Модель из Красноярска Полина Оганичева снялась для сентябрьского номера журнала Glamour Russia. Об этом девушка рассказала в своем Инстаграм.

Напомним, популярная модель неоднократно участвовала в съемках для самых известных журналов - Vogue Russia и Harper's Bazar. Кроме того, Полина сотрудничает с ведущими мировыми агентствами Италии, США, Франции, Англии и Испании. Живет Полина по большей части в поездках и съемках. Временами, правда, навещает родителей (они живут в Красноярске).

К слову, в Красноярске она была совсем недавно. И рассказала, что переживает за экологию города.

- Это не только лесные пожары, - написала модель на своей страничке в Инстаграм. - Зимой ситуация такая же, если не хуже. Подобное видела разве что в Пекине

В прошлом году постеры с фотографиями модели украшали улицы Милана, в начале этого года она в шапке-ушанке снималась для Harper's Bazar. Также девушка снималась для Vogue Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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