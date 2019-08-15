Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-15T12:54:11+03:00

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Арбуз – самое вкусное и сочное спасение от жары. Дети могут поедать это угощение огромными порциями. Личико и руки в соке, майка мокрая, шорты в пятнах, но родители упорно слышат: «Еще!». Как правильно резать арбуз малышам? Мастер-класс продемонстрировала участница фотоконкурса «Улыбнись лету!» красноярка Ирина Бунькова. Секрет прост – маленькие кусочки. Желательно без косточек. Тогда дети будут сыты и сильно не испачкаются.

«Аделина и Игнат отдыхают у бабушки летом, кушают арбуз», - подписала фотографию Ирина.

Напомним, на сайте kp.ru продолжается прием заявок на самый летний фотоконкурс. Принять в нем участие могут взрослые и дети, которые живут в Красноярском крае. Главное, успеть до 18 августа. Выберите фотографию на фоне летнего пейзажа, на которой кто-то улыбается. Это могут быть дети, знакомые, родные, друзья…

От каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему).

С 19 августа стартует голосование, которое продлится до 25 августа. 26 числа – подведение итогов.

Финалистами станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. 28 августа - торжественное награждение. Каждый победитель получит диплом, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU