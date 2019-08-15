2019-08-15T10:55:13+03:00
Экономика

В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»

Владельцев оштрафовали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Орехи, томаты, лимоны, дыни – 130 килограмма «запрещенки» изъяли за неделю в красноярском аэропорту, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Фрукты и овощи нашли в багаже пассажиров. При этом никаких документов, удостоверяющих фитосанитарную безопасность ввозимых продуктов, у туристов, конечно же, не нашлось.

Всю изъятую на таможенном контроле продукцию утилизировали, а владельцев оштрафовали. Добавим, что на минувшей неделе сотрудники также проверяли фрукты из Армении и Таиланда. Этот товар оказался качественным и безопасным, так что его без проблем передали получателям.

Кроме того, пришлось проверять и растения, ввозимые в страну.

- В рамках контроля растительной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров, прибывших из Таджикистана и Азербайджана, было выявлено 4 случая нарушений законодательства в области обеспечения карантина растений, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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