В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
Орехи, томаты, лимоны, дыни – 130 килограмма «запрещенки» изъяли за неделю в красноярском аэропорту, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Фрукты и овощи нашли в багаже пассажиров. При этом никаких документов, удостоверяющих фитосанитарную безопасность ввозимых продуктов, у туристов, конечно же, не нашлось.
Всю изъятую на таможенном контроле продукцию утилизировали, а владельцев оштрафовали. Добавим, что на минувшей неделе сотрудники также проверяли фрукты из Армении и Таиланда. Этот товар оказался качественным и безопасным, так что его без проблем передали получателям.
Кроме того, пришлось проверять и растения, ввозимые в страну.
- В рамках контроля растительной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров, прибывших из Таджикистана и Азербайджана, было выявлено 4 случая нарушений законодательства в области обеспечения карантина растений, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU