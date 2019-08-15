Красноярцев ждут на ярмарке выходного дня в Агротерминале

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-15T08:46:48+03:00

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В Красноярске пройдет очередная ярмарка выходного дня. Местные сельхозтоваропроизводители приглашают горожан вволю повеселиться и купить свежих продуктов – по ценам без накруток. Это продукты со знаком качества Ассоциации «Енисейский стандарт» — зеленой шишкой. Пройдет ярмарка 16 и 17 августа в Агротерминале (Ястынская, 47/5).

Кроме разнообразных разносолов - свежего мяса, овощей молочной продукции, выпечки – посетителей ждет большая развлекательная программа с участием танцевальных коллективов. Дети смогут повеселиться на детской площадке, а взрослые – отдохнуть и перекусить в зоне фудкорта. Дегустации, розыгрыши продуктовых корзин и сертификатов – в общем, все для того, чтобы было не скучно. К слову, это не первая ярмарка в сезоне и далеко не последняя.

Проехать на ярмарку можно автобусами № 65 и № 81 до остановки «Агротерминал».

ИСТОЧНИК KP.RU