2019-08-15T07:18:22+03:00
Происшествия

В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортации

Беспорядки пришлось подавить силовым способом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортацииВ Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортацииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пятеро нелегалов, устроивших бунт в центре временного содержания в Красноярске, пойдут под суд. Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю, нелегалы устроили погром в феврале прошлого года. Зачинщиками были трое, остальные примкнули к ним уже в момент, когда начались беспорядки. Разгуляться и вырваться на свободу им не дали, впрочем, действия все равно признаны опасными для жизни.

- В период времени с 3.00 до 5.00 трое граждан, не имевших гражданства в возрасте от 42 до 45 лет, организовали массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, поджогами и уничтожением имущества учреждения, - сообщили в краевом Следкоме.

При этом в Центре временного содержания находилось 94 человека. Чтобы подавить бунт, МВД направило в учреждение спецподразделение. Расследование дела завершено, его уже передали в суд, который решит дальнейшую судьбу нелегалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек
Красноярцев ждут на ярмарке выходного дня в Агротерминале
Билайн предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
В Черемушках отец выкинул из окна многоэтажки 6-месячную дочь
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
«Чтобы не путали знаки»: полиция Тувы обратилась к шаманам, чтобы обеспечить безопасность на дорогах
В Красноярске перебои с поставкой хлеба от местного производителя
В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосов
«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу
В Красноярске ожидается теплая и дождливая погода
В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей
Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней
В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей
В Туве отдыхающие обнаружили на озере страшную находку – человеческий череп
В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%
В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током
В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент
В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор
В Красноярске закрываются городские пляжи