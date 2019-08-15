В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортации

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-15T07:18:22+03:00

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Пятеро нелегалов, устроивших бунт в центре временного содержания в Красноярске, пойдут под суд. Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю, нелегалы устроили погром в феврале прошлого года. Зачинщиками были трое, остальные примкнули к ним уже в момент, когда начались беспорядки. Разгуляться и вырваться на свободу им не дали, впрочем, действия все равно признаны опасными для жизни.

- В период времени с 3.00 до 5.00 трое граждан, не имевших гражданства в возрасте от 42 до 45 лет, организовали массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, поджогами и уничтожением имущества учреждения, - сообщили в краевом Следкоме.

При этом в Центре временного содержания находилось 94 человека. Чтобы подавить бунт, МВД направило в учреждение спецподразделение. Расследование дела завершено, его уже передали в суд, который решит дальнейшую судьбу нелегалов.

ИСТОЧНИК KP.RU