В Красноярске перебои с поставкой хлеба от местного производителя

СЕГОДНЯ 06:13 2019-08-15T06:13:27+03:00

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Буханка «Фирменного» от местного производителя «Красноярский хлеб» стоит более 30 рублей – это одна из самых популярных марок хлеба. Но он… исчез с прилавков, сообщает ТВК. А в магазинах покупателям говорят, что хлеб подорожает на 10 рублей. Продавцы рассказали, что поставщик стал привозить «Фирменный» по цене на 20 процентов выше обычной закупочной – с прилавков его убрали.

Добавим, что эксперты никакого роста цен на хлеб не прогнозировали, и предпосылок к нему нет, поскольку весной цены на хлеб уже увеличивались. Известно, что партнеры компании накануне перебоев получили от производителя письмо с предупреждением о проблемах на производственных линиях. Напомним, что ранее компания занимала порядка 40 процентов внутреннего рынка, сейчас эти позиции в прошлом: некоторые хлебозаводы остановлены, вокруг предприятия постоянно возникают скандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU