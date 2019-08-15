2019-08-15T05:55:26+03:00
Происшествия

В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосов

Заказал предпринимателя партнер по бизнесу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосовВ Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске суд вынес приговор киллерам, которые расправились с 38-летним продавцом пылесосов «Кирби», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю. Случилось все еще в 2013 году. Тело мужчины было обнаружено в Ленинском районе, у здания компании, где он работал. Следователям удалось выяснить, что заказчиком убийства стал партнер мужчины по бизнесу.

- Партнер погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом, и с этой целью обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство своего коллеги за денежное вознаграждение. Знакомый согласился организовать убийство предпринимателя и в свою очередь с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю поселка Каменск (Бурятия), 27-летнему жителю города Шелехов Иркутской области и 21-летнему жителю города Иркутска, которые согласились совершить преступление и по заказу его партнера приехали из Иркутска в Красноярск, - рассказали об обстоятельствах убийства в краевом СК.

Бизнесмена стали выслеживать. В итоге, подкараулили, и один из исполнителей зарезал мужчину. По горячим следам убийц найти не удалось. Поймали их только в 2017 году. В итоге, двое участников убийства получили приговор: 33-летнему жителю Шелехова суд дал 8 лет колонии строгого режима, 36-летнему жителю Бурятии - 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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