«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу
Водители в Кодинске накануне сняли на видео, как дорожники наносят на грунтовую дорогу разметку. Видео уже разлетелось по соцсетям, пользователи которых в целом не удивлены. Разметку наносили на бульваре Надежды, и водитель, который снял видео, еще подъезжая, начал удивляться:
- Ничего не понимаю… Что это?! – задается вопросом мужчина, видя, как свежую краску наносят на грунт.
Поравнявшись с дорожниками, он спросил по-свойски:
- Пацаны, вы угораете что ли?
- Привыкаем к системе, - не смутившись, ответил дорожник, - чтобы потом можно было улицы красить.
Водители, да и другие налогоплательщики, в Интернете недоумевают: а что, так можно было? Пока комментариев в администрации Кодинска не дали. Добавим, что подобные случаи не редки и в Красноярске. Горожане неоднократно снимали на фото и видео укладку асфальта во время ливня (позднее чиновники объясняли это новой дорожной технологией).
ИСТОЧНИК KP.RU