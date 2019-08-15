«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу

СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-15T05:17:16+03:00

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Водители в Кодинске накануне сняли на видео, как дорожники наносят на грунтовую дорогу разметку. Видео уже разлетелось по соцсетям, пользователи которых в целом не удивлены. Разметку наносили на бульваре Надежды, и водитель, который снял видео, еще подъезжая, начал удивляться:

- Ничего не понимаю… Что это?! – задается вопросом мужчина, видя, как свежую краску наносят на грунт.

Поравнявшись с дорожниками, он спросил по-свойски:

- Пацаны, вы угораете что ли?

- Привыкаем к системе, - не смутившись, ответил дорожник, - чтобы потом можно было улицы красить.

Водители, да и другие налогоплательщики, в Интернете недоумевают: а что, так можно было? Пока комментариев в администрации Кодинска не дали. Добавим, что подобные случаи не редки и в Красноярске. Горожане неоднократно снимали на фото и видео укладку асфальта во время ливня (позднее чиновники объясняли это новой дорожной технологией).

ИСТОЧНИК KP.RU