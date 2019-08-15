В Красноярске ожидается теплая и дождливая погода

СЕГОДНЯ 04:49 2019-08-15T04:49:04+03:00

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Солнце еще не раз в течение августа согреет красноярцев своим теплом. По данным Гисметео, уже в четверг, 15 августа, в краевом центре установится комфортная температура - днем до плюс 24 градусов, ночью – до плюс 12 градусов. Впрочем, днем в четверг возможен небольшой дождь, переменная облачность.

В пятницу, 16 августа, метеорологи обещают дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Суббота и воскресенье также будут дождливыми. На выходных в Красноярске немного похолодает. По данным синоптиков, температура воздуха на выходных будет около плюс 20 градусов тепла. Дождливая неделя сменится сухой. В следующую среду, 21 августа, синоптики обещают до плюс 26 градусов тепла - это будет самый теплый день на неделе. Дожди на следующей неделе выпадут только в понедельник и пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU