В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей
В Красноярском крае специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов проведут День открытых дверей. Тема мероприятия – взыскание долгов по алиментам и налогам. Так что гражданам, у кого есть проблемы с неплатежами, стоит встретиться с приставами и обсудить, как можно погасить долги.
День открытых дверей пройдет в аппарате Управления, а также в территориальных отделах судебных приставов 22 августа с 13.00 до 20.00 часов. Предварительная запись на прием к руководству Управления осуществляется по телефонам:
- (391) 222-01-21, 222-01-69.
Необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. И (или) документ, подтверждающий полномочия.
Напомним, что по закону, чтобы взыскать долги, судебные приставы могут наложить арест на заработную плату, банковские счета, имущества должника, запретить выезд за границу. А также взыскать исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга.
ИСТОЧНИК KP.RU