В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-14T17:04:55+03:00

Можно спросить о долгах по алиментам и налогам

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов проведут День открытых дверей. Тема мероприятия – взыскание долгов по алиментам и налогам. Так что гражданам, у кого есть проблемы с неплатежами, стоит встретиться с приставами и обсудить, как можно погасить долги.

День открытых дверей пройдет в аппарате Управления, а также в территориальных отделах судебных приставов 22 августа с 13.00 до 20.00 часов. Предварительная запись на прием к руководству Управления осуществляется по телефонам:

- (391) 222-01-21, 222-01-69.

Необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. И (или) документ, подтверждающий полномочия.

Напомним, что по закону, чтобы взыскать долги, судебные приставы могут наложить арест на заработную плату, банковские счета, имущества должника, запретить выезд за границу. А также взыскать исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU