2019-08-14T15:58:16+03:00
Общество

В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей

Владельцы нарушили правила парковки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей. Фото: пресс-служба ГИБДДВ центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей. Сегодня, 14 июля, госавтоинспекторы провели оперативно-профилактический рейд, патрулировали улицы Карла Маркса, Мира, 9 января, Парижской коммуны. Выявляли водителей, которые проигнорировали требования правил дорожного движения – неправильно припарковав свои автомобили, они мешали движению других. Вместе с сотрудниками полка ДПС в рейде принимали участие представители администрации Центрального района.

- За два часа рейда организаторы рейда выявили 13 нарушителей. В отношении них инспекторы составляли административные материалы: за парковку на местах для инвалидов: за остановку на проезжей части далее второго ряда: за стоянку на тротуаре. Кроме этого, автомобили, чьих водителей не оказалось на месте, были помещены на специализированную стоянку, - рассказали в пресс-службе ГИБДД города «Комсомольской правде»-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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