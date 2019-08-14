В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Емельяновском районе неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу, общая сумма ущерба государственному лесному фонду составила 782 769 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Некоторое время назад прокуратура района привлекла Емельяновское лесничество для проверки соблюдения лесного законодательства. Выезжали в лес, проверяли особо защищаемые участки. И обнаружили незаконную вырубку деревьев ценных пород.
- По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществляющих незаконную рубку деревьев. 6 августа следователи МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 260 УК РФ, - прокомментировали в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU