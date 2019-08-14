СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-14T14:24:27+03:00

В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Емельяновском районе неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу, общая сумма ущерба государственному лесному фонду составила 782 769 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Некоторое время назад прокуратура района привлекла Емельяновское лесничество для проверки соблюдения лесного законодательства. Выезжали в лес, проверяли особо защищаемые участки. И обнаружили незаконную вырубку деревьев ценных пород.

- По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществляющих незаконную рубку деревьев. 6 августа следователи МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 260 УК РФ, - прокомментировали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU