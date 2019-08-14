2019-08-14T13:38:31+03:00
Происшествия

В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током

Началась доследственная проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара токомВ Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара токомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве погибла 5-летняя девочка. В пресс-службе республиканского следственного комитета рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что трагедия случилась накануне, 13 августа, около 13 часов дня в селе Шуурмак Тес-Хемского района.

Девочка была в гостях у бабушки, которая живет в частном доме. Забралась на крышу гаража за черемухой. Потеряв равновесие, схватилась за первое, что попалось под руку. К несчастью, это оказался провод воздушной линии электропередачи, который был протянут над гаражом. Ребенка ударило током, он упал на землю и скончался.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Ему предстоит выяснить, на самом ли деле произошел несчастный случай. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки. Для установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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