СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-14T12:57:28+03:00

Суд посчитал, что 2 года ограничения свободы будет достаточно

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В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент. Произошло это в Черногорской межрайонной больнице. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что трагедия произошла в мае прошлого года. 53-летнего пациента готовили к плановой операции. Введением наркоза занимался заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы. Он ошибочно ввел интубационную трубку в пищевод, от этого у пациента развилась острая дыхательная недостаточность тяжелой степени. В результате наступила смерть от гипоксии. Экспертиза подтвердила вину врача.

Решением суда обвиняемому ограничили свободу сроком на 2 года. Ему запрещено заниматься профессиональной врачебной деятельностью сроком 2 года. Исполнение приговора возложено на специализированный государственный орган.

Также суд удовлетворил требования супруги потерпевшего и взыскал с больницы более 1 миллиона рублей компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Добавим, что у сторон еще есть время, чтобы оспорить приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU