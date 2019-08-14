2019-08-14T12:10:24+03:00
Происшествия

В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор

Пенсионер едва не лишился квартиры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договорВ Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договорФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор под залог квартиры. Однако подозреваемому придется ответить за свое мошенничество. В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как все произошло.

40-летний житель Красноярска посоветовал 74-летнему отцу проверить, не находится ли его квартира в обременении. Какие доводы и обоснования он привел, история не уточняет. Однако пенсионер согласился и подписал бумаги, которые сын ему подсунул.

Некоторое время пожилой мужчина спокойно жил, но однажды к нему пришли люди и стали требовать долг – 90 тысяч рублей, которые он, якобы занял у них фирмы. Пригрозили: иначе заберут жилье.

Тогда потерпевший обратился в полицию и попросил защитить его права. Вскоре подозреваемого в мошенничестве сына задержали. Он заявил, что с самого начала не собирался возвращать долги.

В настоящее время уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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