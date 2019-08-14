2019-08-14T11:10:28+03:00
Общество

В Красноярске закрываются городские пляжи

С них вывозят пальмы и кабинки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске закрываются городские пляжи.Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске закрываются городские пляжи.Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске закрываются городские пляжи. И первым купальный сезон заканчивает пляж на острове Отдыха. Как рассказали в администрации города, специалисты Управления зеленого строительства начали вывозить оттуда оборудование, кабинки для переодевания и пальмы. Затем займутся и пляжем на острове Татышев.

Решение было принято согласно прогнозам синоптиков: лето подходит к концу, знойных дней – которые кого радовали, а кого напрягали – уже не будет. Так что пора завершать сезон. К тому же по народным приметам после Ильина дня 2 августа купаться вовсе нельзя, вода холодная. Тем не менее, если будут желающие немного поймать солнечных лучей на пляже, запрета нет.

Добавим собственные наблюдения: этим летом купальный сезон в Красноярске прошел относительно спокойно, полиция и следком не сообщали о гибели горожан во время купания. Способствовала этому и работа спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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