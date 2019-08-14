СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-14T10:50:31+03:00

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В Красноярском крае зафиксировано 118 лесных пожаров. Основная часть находится в так называемой зоне контроля – это труднодоступные и отдаленные территории, куда невозможно добраться наземным транспортом. А вот точную площадь охваченной огнем тайги сходу узнать невозможно: сайт краевого Лесопожарного цетра, где оперативная информация обновлялась каждый час, пока недоступен.

В министерстве лесного хозяйства края сообщили, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 19 лесных пожаров в Мотыгинском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 33,7 тысяч гектаров, в том числе 4 очага возгорания в зоне контроля.

На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении возгораний в лесах задействованы более 400 человек, 4 единицы техники и 12 воздушных судов Лесопожарного центра.

Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Специалисты минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры наказания виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU