2019-08-14T10:11:29+03:00
Общество

Антирейтинг: Красноярский край в числе лидеров по лишению родительских прав

Больше только в Московской области
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Антирейтинг: Красноярский край в числе лидеров по лишению родительских правАнтирейтинг: Красноярский край в числе лидеров по лишению родительских правФото: Диана ИВАНОВА
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Красноярский край оказался в числе лидеров по количеству судебных решений, связанных с лишением родительских прав, вынесенных в 2018 году, сообщает интернет-газета newslab.ru со ссылкой на Росстат и Министерство просвещения России.

Лидером социального антирейтинга стала Московская область, там за год 1165 родителей лишили прав на их детей. На второй месте – Красноярский край – 1126 таких решений. Следом идут Свердловская область – 981, Пермский край – 964 и Нижегородская область – 947 случаев.

Детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова сообщила, что течение 2018 года к ней поступило 982 обращения. 25 % из них связаны с нарушениями прав детей их родителями. Примерно пятая часть из этих сообщений подтвердилась.

Самыми частыми причинами, по которым социальные службы изымают детей из семьи, является алкоголизм родителей и их последствия: отсутствие надзора, оставление детей в опасности, вовлечение в имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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