СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-14T08:12:00+03:00

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Жителя Красноярского края оштрафовали за неуважение к власти на 30 тысяч рублей. Произошло это в Енисейске. Гражданин на своей странице в социальной сети разместил пост с оскорбительным содержанием в адрес главы государства, причем с использованием ненормативной лексики. За это на него завели административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ «Распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к власти». На днях его дело рассмотрели в Енисейском районном суде.

Стоит отметить, что мужчине повезло – судья вошел в его положение и назначил ему минимальную сумму штрафа. Могло быть и больше, до 100 тысяч рублей. Но у мужчины зарплата всего 18 тысяч, из них 4,5 тысячи рублей он платит за коммунальные услуги. Живет он один. Свою вину в суде он признал полностью и раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU