2019-08-14T06:59:49+03:00
Экономика

В Красноярском крае на четверть вырос объем выпуска продукции лесной отрасли

По приросту край опережает средние показатели по стране
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на четверть вырос объем выпуска продукции лесной отраслиВ Красноярском крае на четверть вырос объем выпуска продукции лесной отраслиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае на 25,8 % вырос объем выпуска продукции лесной отрасли. Такие показатели озвучили в министерстве экономики и регионального развития региона. Там подсчитали индекс роста в обрабатывающих производствах за шесть месяцев (январь-июнь) 2019 года. В целом индекс производства составил 101,0 %. При этом увеличение выпуска продукции отмечено в 12 из 23 видов деятельности.

Лидирует по показателям роста лесопромышленный комплекс (в среднем показатель по стране составляет 8,3 %, в крае – 25,8%). В частности, пиломатериалов за полгода произвели 2 036 тысяч кубометров (на 24,3 % больше аналогичного периода 2018 года). Главным образом за счет Лесосибирска, там находятся основные лесообрабатывающие мощности края. Кроме того, увеличился выпуск в территориях края, где реализуются инвестиционные проекты, – Кежемский район на 16,9%, Богучанский район на 39,8%, Енисейский район в 8,2 раза.

Увеличился выпуск и других видов продукции лесопереработки: на основе переработки отходов – плит ДВП на 6,8%, гранул топливных (пеллет) – на 59,9 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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