Жительница Красноярского края попыталась взять кредит через интернет у мошенников

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-14T05:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярского края попыталась взять кредит через интернет. А нарвалась на мошенников и потеряла более 90 тысяч рублей. Подвела элементарная логика. Как все произошло, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

65-летняя женщина из Лесосибирска захотела взять кредит на личные нужды. Но выбрала не традиционный способ, как это делают все остальные – походом в банк. Потерпевшая нашла кредитора в интернете.

Она оставила онлайн-заявку на одном из сайтов. Через несколько дней ей перезвонили и сообщили, что готовы предоставить ей кредит, но необходимо оплатить страховку за дистанционные услуги. Потом – оплатить открытие счета и услуги курьера, который привезет документы.

За три дня доверчивая пенсионерка перевела мошенникам в общей сложности 94 тысячи рублей. А потом решила отказаться от кредита. Ей ответили: хорошо, ждите, деньги вернем вам в течение 30 дней. Разумеется, этого не произошло. И тогда потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело завели, мошенников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU