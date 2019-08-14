2019-08-14T05:33:07+03:00
Общество

В Красноярске еще одни подрядчик провалил благоустройство сквера

Тендер выиграл, а работу не сделал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске еще одни подрядчик провалил благоустройство сквера. Фото: Александр ГлисковВ Красноярске еще одни подрядчик провалил благоустройство сквера. Фото: Александр Глисков
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В Красноярске стало еще одним недобросовестным подрядчиком больше. Некая фирма «Доринвестстрой» выиграла тендер и заключила договор с администрацией на благоустройство сквера «Зеленый» на Взлетке. Цена вопроса, между прочим, 3,7 миллиона рублей. За эти деньги он должен был уложить новый асфальт, сделать ограждение, освещение, поставить лавочки.

«Окончание работ запланировано на 20 августа, а большая их часть даже не начата. Да и к тем работам, которые начаты, у жителей много вопросов. Асфальт на дороге уложен поверх старого разбитого, где-то вообще наложены «заплатки», доступная среда обеспечена не везде, уничтоженный при работах газон не восстановлен» - сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Заксобрания края Александр Глисков.

Кстати, чтобы заполучить этот контракт, компания снизила цену на 40%. 400 тысяч рублей привлечено на условиях софинансирования, то есть из средств, собранных жителями микрорайона.

Глава Советского района назначил встречу с жителями и пообещал привезти подрядчика, но никто из них на встречу не приехал, сообщает Александр Глисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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