За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на миллион рублей

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-14T04:19:07+03:00

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За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на сумму более миллиона рублей. Административное наказание за те или иные нарушения получили 38 юридических и 35 должностных лиц, а также 1 361 физическое лицо. Точная сумма уплаченных штрафов составила 1 063 800 рублей.

В пресс-службе администрации района рассказали, что чаще всего горожане нарушают правила благоустройства: выбрасывают мусор в неположенном месте, разрывают грунт, развешивают рекламу или просто рекламные объявления там, где их быть не должно, и так далее. В денежном выражении это около трети от всех назначенных штрафов.

На отдельном контроле особый противопожарный режим.

- Случаи, когда горожане решают обойти запрет на разведение огня, нередки. Чаще всего это происходит на территории городских островов. Такое поведение, прежде всего, создает угрозу безопасности других отдыхающих. Поэтому мы просим горожан быть бдительными и сообщать о подобных фактах в полицию или административную комиссию, – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

ИСТОЧНИК KP.RU