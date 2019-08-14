2019-08-14T04:19:07+03:00
Общество

За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на миллион рублей

За различные административные правонарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на миллион рублейЗа полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на сумму более миллиона рублей. Административное наказание за те или иные нарушения получили 38 юридических и 35 должностных лиц, а также 1 361 физическое лицо. Точная сумма уплаченных штрафов составила 1 063 800 рублей.

В пресс-службе администрации района рассказали, что чаще всего горожане нарушают правила благоустройства: выбрасывают мусор в неположенном месте, разрывают грунт, развешивают рекламу или просто рекламные объявления там, где их быть не должно, и так далее. В денежном выражении это около трети от всех назначенных штрафов.

На отдельном контроле особый противопожарный режим.

- Случаи, когда горожане решают обойти запрет на разведение огня, нередки. Чаще всего это происходит на территории городских островов. Такое поведение, прежде всего, создает угрозу безопасности других отдыхающих. Поэтому мы просим горожан быть бдительными и сообщать о подобных фактах в полицию или административную комиссию, – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Так вкусно, что ложку проглотить можно. В Красноярске появились съедобные ложки
«Доброе утро» по-пекински. Российские школьники победили на международном турнире по робототехнике в Китае
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
Британский поклонник регби во время автопробега до Токио заедет в гости к спортсменам «Красного Яра»
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
СМИ: министр спорта Красноярского края уходит в отставку
В Красноярском крае будут судить инспектора стройнадзора за взятки и незаконное предпринимательство
В Красноярском крае на 8-летнего мальчика рухнул козырек подвала: ребенок погиб
Из Красноярска в Фергану запустят прямые рейсы с сентября
В Ачинском районе снят режим ЧС: жители Каменки возвращаются в свои дома