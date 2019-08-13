«Доброе утро» по-пекински. Российские школьники победили на международном турнире по робототехнике в Китае

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-13T14:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Пекине завершились крупнейшие соревнования по робототехнике RobotChallenge-2019. В них приняли участие около четырех тысяч команд!

Российские школьники всегда активны в международных соревнованиях, берут «золото» интеллектуальных олимпиад, ведь робототехника не просто модное увлечение, а перспективное занятие, которое в самом ближайшем будущем может стать для них профессией. Какой мальчишка не мечтает управлять роботом, но с современными гаджетами сейчас отлично справляются и представительницы прекрасного пола. В состав российской команды "РобоНикель" вошли 14 учеников и 7 тренеров из шести городов, где развивается проект: Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля. Программой этого года предусматривалась борьба в 8 номинациях. Различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Но российские ученики "РобоНикеля" вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: "РобоСумо", "РобоБоулинг" и LEGO Unknown Mission.

Главным успехом стала победа команды из Читы (Роман Голятин и тренер Александр Сергеев) с роботом Good Morning (Доброе утро) в категории Lego Line Follower – Senior. Российский робот преодолел трассу за 20,5 секунд и опередил соперников из 73 команд разных стран. Еще две российские команды со своими роботами попали в призовую группу First Prize – это Матвей Богатырев с тренером Александром Сергеевым и Егор Дубинин с тренером Евгением Агалаковым.

Руководитель проекта "РобоНикель" Тимофей Кунцевич отметил серьезный подход к организации соревнований и высокий уровень подготовки многих команд:

- Для "РобоНикеля" участие в соревнованиях стало бесценным опытом, теперь понятно, на что стоит обращать внимание при подготовке к будущим турнирам, - прокомментировал руководитель проекта. Для каждого ребенка важно, чтобы его образовательные успехи были оценены ровесниками и педагогами, особенно если речь идет о турнирах такого высокого уровня. Именно поэтому участие в подобных соревнованиях - дополнительный стимул для учеников совместного проекта компании "Норникель" и школы робототехники Cyber Class. Остается только пожелать нашим ребятам дальнейших успехов, удачи и реализации самых смелых идей!

ИСТОЧНИК KP.RU