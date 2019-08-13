2019-08-13T13:46:44+03:00
Общество

ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ

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ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ
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ВТБ начал тестирование технологии инвестиционного VR-консультирования в своих офисах. Сервис предоставляет информацию о работе мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» и раскрывает преимущества вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух Санкт-Петербурга с обслуживанием в формате «Привилегия».‎ В ближайшее время планируется запустить ее еще в пяти отделениях в регионах.

В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор

В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор

Через очки виртуальной реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвестплатформой. VR-консультант при этом расскажет, куда можно вложить средства и какие существуют риски. Он же предложит поставить финансовую цель, например, накопить на образование ребенка, и смоделирует способы ее достижения за счет грамотного инвестирования. К примеру, как‎ вложив 100 тысяч рублей, при определенной стратегии можно через 15 лет получить до 935 тысяч рублей.

В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор. Он определяет инвестиционный профиль пользователя, предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, отслеживает его состояние в режиме реального времени и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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