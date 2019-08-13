Британский поклонник регби во время автопробега до Токио заедет в гости к спортсменам «Красного Яра»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-13T13:41:01+03:00

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В гости к красноярской регбийной команде приедет британец Кристоф Блэйк на раритетном «Остин» 1937 года выпуска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. Известно, что путешественник едет вместе с сыном в Токио и свой автопробег посвятил Кубку мира по регби-2019. А поскольку он большой друг титулованной команды «Красный Яр», то, конечно же, заедет и к нам.

- Британец познакомился с регбистами клуба на сборах в Англии и теперь совершает ответный визит по дороге в Токио, - рассказали о дружбе поклонника регби с нашей командой в пресс-службе мэрии.

Полюбоваться на раритетное авто можно будет 14 августа в 10:00 на стадионе «Красный яр» (ул. Маерчака, 57). За плечами у путешественников многие километры: вся Англия, Шведция и, конечно, Россия - Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Омск, Новосибирск и Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU