2019-08-13T13:23:55+03:00
Общество

Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга РоскачестваПриложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
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Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали приложение по таким потребительским характеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.

«Мой Tele2» стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию «лучших из лучших» приложений для iOS – он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение «Мой Tele2» получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android – еще по безопасности.

Исследование проводилось по 32 критериям. Эксперты оценивали качество приложений, оформив для тестирования по SIM-карте каждого из 9 рассматриваемых операторов. Число пользователей приложения «Мой Tele2» стабильно растет: за 2018 год его аудитория выросла более чем в два раза. Ежедневно приложение «Мой Tele2» открывает 1 млн клиентов, а его аудитория в секунду достигает 20 тыс. клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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