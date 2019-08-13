В Красноярском крае будут судить инспектора стройнадзора за взятки и незаконное предпринимательство

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-13T12:36:49+03:00

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Инспектора стройнадзора в Канском районе отправили под суд. Как рассказалм в СУ СКР по Красноярскому краю, мужчина, находясь на государственной должности, наладил незаконный бизнес, брал взятки у строителей, а взамен закрывал глаза на их нарушения.

- По версии следствия в 2018 году государственным инспектором строительного надзора был выявлен ряд административных правонарушений на объекте капитального строительства, и он за взятку в виде денег и строительных материалов на общую сумму 27 тысяч рублей, полученную от представителя, не стал привлекать к ответственности строительную организацию, - пояснили в следствии. .

Были и еще факты. Например, мужчина потребовал у одного из предпринимателей дать ему бригаду камещиков, чтобы те бесплатно выполнили ему работы. Параллельно основной работе инспектор имел частный бизнес. Какого рода - не сообщается. Но доход был крупным. Теперь его судьбу определит суд. Дело уже передали.

ИСТОЧНИК KP.RU