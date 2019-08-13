2019-08-13T09:38:24+03:00
Общество

Из Красноярска в Фергану запустят прямые рейсы с сентября

Стоимость билета в один конец - от 13 000 рублкй
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Из Красноярска в Фергану запустят прямые рейсы с сентябряИз Красноярска в Фергану запустят прямые рейсы с сентябряФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск и Фергану (восточный Узбекистан) вновь свяжет воздушное сообщение, передает ТВК. Регулярные рейсы организует авиакомпания «ИрАэро», в которой сообщили, что перелеты будут осуществляться с середины сентября на самолете Sukhoi Superjet 100.

Летать борты будут по четвергам с 12 сентября. В пресс-службе авиакомпании рассказали, чтт вылет из Красноярска намечен на 09.20, а обратный - на 11.40. Рассчетное аремя в пути - 3 часа 20 минут. Стоимость перелета от 13 тысяч рублей в один конец.

Добавим, что ранее авиаперевозчик уже выполнял рейсы в Фергану. Самолеты летали с 7 октября 2018 по 24 марта 2019 года. В общей сложности ими воспользовались, как отмечается в сообщении авиакомпании, 3,6 тысяч челоыек. Билеты можно приобрести не только на сайте, но и в кассах и представительствах авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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