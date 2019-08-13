В Красноярске органичат движение транспорта на время прощания с Павлом Федирко

СЕГОДНЯ 03:46 2019-08-13T03:52:10+03:00

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Церемония прощания с экс-главой Красноярского края Павлом Федирко пройдет во вторник, 13 августа, с 11 до 13.00 в краевой филармонии, сообщает 7 канал-Красноярск. Из-за траурного мероприятия в Красноярске ограницат движение по центральным улицам - проезды к БКЗ и площади Мира будут закрыты. По информации мэрии Красноярска, парковка и остановка автомобилей на участке Катанова (от Маркса до Ленина) запрещена еще накануне вечером. Действовать запрет будет до 16.00 вторника.

Кроме того, проезд закроют по Мира (от Каратанова до Триумфальной арки); проезды к БКЗ вдоль Маркса (с южной и восточной сторон здания); проезд по Маркса (от площади Мира до Конституции СССР); съезд с моста через Качу. Водителям стоит заранее продумать объезд.

Павел Федирко руководил Красноярским краем с 1972 по 1987 годы. Он ушел из жизни 9 августа. Политику было 86 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU