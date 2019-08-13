2019-08-13T03:18:31+03:00
Политика

Сергей Еремин вошел в топ-20 популярных мэров-блогеров

У главы Красноярска порядка 50 000 подписчиков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сергей Еремин вошел в топ-20 популярных мэров-блогеровСергей Еремин вошел в топ-20 популярных мэров-блогеровФото: Мария ЛЕНЦ
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Активность градоначальников в соцсетях стала предметом исследования агентства Digital Guru. Наиболее популярных мэров аналитики выявили, проанализировав их странички в Instagram. Эти данные легли в основу рейтинга самых популярных мэров городов, в числе которых оказался и Сергей Еремин. Мэр Красноярска довольно активен - в среднем на его страничке пост появляется каждый день. У страницы Еремина порядка 50 тысяч подписчиков. К слову, в рейтинге Сергей Еремин на 17 месте. Его обогнали мэры Новосибирска, Новокузнецка и Иркутска.

Добавим, что глава Красноярка Сергей Еремин завел страничку в Instagram после избрания на пост мэра в конце 2017 года. Предыдущий глава города Эдхам Акбулатов страницы в соцсетях не вел. Следуя новому тренду, вслед за Ереминым аккаунтами обзавелись главы районных администраций города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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