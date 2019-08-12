2019-08-12T17:36:08+03:00
Общество

В курином мясе одной из красноярских птицефабрик нашли возбудителя сальмонеллы

На предприятии ввели карантин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В курином мясе одной из красноярских птицефабрик нашли возбудителя сальмонеллыВ курином мясе одной из красноярских птицефабрик нашли возбудителя сальмонеллыФото: Мария ЛЕНЦ
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В курином мясе одной из птицефабрик, расположенных в Красноярском крае, нашли возбудителей опасной кишечной инфекции – сальмонеллы. Предприятие находится в селе Налобино в Рыбинском районе и поставляет на рынок краевого центра довольно большой объем продукции. Однако после того, как там нашли кишечную инфекцию, специалисты ветеринарного надзора несколько раз провели лабораторные исследования – наличие сальмонеллы подтвердилось. И тогда на предприятии ввели карантин, сообщает интернет-издание newslab.ru со ссылкой на краевое управление Россельхознадзора.

- Для исключения угрозы причинения вреда жизни и здоровью населения изменен порядок использования 13,347 тонн продукции, полученной в результате технологического убоя взрослой птицы всего неблагополучного корпуса. Ее направили на переработку после термического обеззараживания. Для предотвращения распространения заболевания, общего для человека и животных, на ООО «Налобинская птицефабрика», - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что на фабрике грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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